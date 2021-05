Cade mentre si arrampica su un palazzo, tragedia a Cagliari: muore un ventenne

Dramma nella tarda serata di ieri a Cagliari. Alessandro Carcassi, 20 anni appena compiuti, è morto dopo essere precipitato da una palazzina in via Piero della Francesca. Il giovane era uscito dal carcere minorile di Quartucciu per un permesso premio ed era tornato in quella che era la sua casa. Si è arrampicato ad una delle grondaie del palazzo, provando a raggiungere l’appartamento dove, in quel momento, sembra non ci fosse nessuno. Poi, il drammatico volo nel vuoto: inutili, purtorppo, i soccorsi del 118. Sul posto è intervenuta anche la polizia.

Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook per Alessandro Carcassi. C’è chi, come Alessandro S., gli dedica un video con l’aggiunta di due emoticon, un cuore intero e un cuore rotto, e chi, come nel caso di Antonella A., scrive: “Vola alto tesoro bello, porterò sempre il tuo ricordo nel cuore”. Un altro messaggio toccante è quello di Marcella: “Non ho parole, non ho altro per la testa che mi faccia distrarre, ho solo te. Te nella mente, vola in alto più che puoi. E che la terra ti sia lieve. Ciao Ale”.