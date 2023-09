Cade e batte la testa nello scivolo, giovane soccorso a Marina Piccola

Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno, un giovane ha perso l’equilibrio, forse a causa del sedimento melmoso presente nello scivolo in prossimità del porticciolo, cadendo rovinosamente a terra. Nell’impatto con il suolo ha sbattuto la testa e parte della schiena. Inizialmente ha posato del ghiaccio sulla nuca per attenuare il dolore ma, avendo avvertito dei capogiri, sono stati chiamati i soccorsi per effettuare tutti gli accertamenti necessari ancora in corso.