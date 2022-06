Cade dallo scooter in una rotonda a Cagliari, è gravissimo al Brotzu

E’ ricoverato in gravissime condizioni al Brotzu un motociclista trasportato in codice rosso per le gravi ferite causate da un incidente stradale avvenuto questa mattina a Cagliari, all’altezza della rotonda di Ponte Vittorio, in via Campioni d’Italia. La dinamica è ancora poco chiara, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. Gli operatori dei vigili del fuoco giunti sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza del motociclo, della sede stradale e collaborato con il personale sanitario inviato dal 118 per soccorrere l’uomo gravemente ferito. Al momento non è chiaro se l’uomo, che guidava uno scooter, abbia perso il controllo da solo del mezzo, finendo a terra, oppure se sia stato coinvolto in uno scontro. I vigili urbani stanno ascoltando testimoni, mentre il traffico in zona è semi bloccato.