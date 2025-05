” Chi vive nel ricordo di chi ama, non muore mai davvero”.

Maria Bernardi

Profondamente addolorati ne danno il triste annuncio gli amati figli Rinaldo con Alessandra e Roberta, Sara, l’amato fratello Guido.

Si ringraziano per le amorevoli cure prestateleil dottor Andrea Varsi, la Protezione Civile di Decimomannu ” I Falchi ” per il supporto dato in tutti questi anni e tutto il personale medico e paramedico del reparto di Medicina Interna dell’ Ospedale SS. Trinità.

I funerali avranno luogo Lunedì 26 Maggio alle ore 16.30 nella Parrocchia di Sant’Antonio Abate a Decimomannu.

Si dispensa dalle visite.

