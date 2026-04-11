Le condizioni disastrate delle strade di Cagliari mettono a dura prova chi viaggia in autobus. Buche, manto stradale dissestato, asfalto a tratti inesistente: sembra una città bombardata, e le conseguenze si fanno sentire.

Il viaggio in autobus soprattutto in alcune zone è un atto di coraggio: sobbalzi, botti, contraccolpi alla schiena: un’odissea, inevitabile persino per il più attento degli autisti, a loro volta prima vittime di questa assurda situazione. Per non parlare dei mezzi, inevitabilmente danneggiamenti dai colpi presi nelle strade gruviera.

Il ciclone Harry non può più essere l’alibi: sono passati mesi e niente, o quasi, è stato fatto: alcune zone della città sono completamente abbandonate all’incuria più totale.