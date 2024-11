Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cade dalla bicicletta, ma rivela di essersi fatto male al lavoro: era falso, poliziotto cagliaritano condannato. La strana storia di un poliziotto cagliaritano della Stradale, che avrebbe finto secondo i giudici un incidente sul lavoro quando era semplicemente caduto dalla sua bicicletta. Inutile la richiesta di licenziamento della Questura, poi ha deciso il Tribunale: un anno di reclusione per falso. La notizia, pubblicata oggi sull’Unione Sarda a firma di Francesco Pinna, arriva anche dal tar che ha deciso di accogliere la richiesta di sospensione disciplinare per un mese. L’uomo aveva raccontato di essersi infortunato con una caduta nei bagni della caserma. L’agente era stato già condannato in primo grado e in appello, poi in Cassazione le sentenze erano state ritenute legittime. Ora anche la sospensione dal lavoro.