Dramma sulla Pedemontana, all’altezza di Manera di Lomazzo, in provincia di Como. Un bus scolastico con a bordo 30 bambini si è scontrato con un tir. Purtroppo, nell’ impatto è morta una maestra mentre il conducente è stato trasportato in ospedale in codice giallo così come due bimbi. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine ma sarebbe stato appunto il bus a tamponare il camion. Nel sinistro sono stato coinvolti altri 4 mezzi ma non si registrano altri feriti. La strada è stata chiusa al traffico per permettere ai vigili del fuoco tutte le operazioni di sgombero è messa in sicurezza.