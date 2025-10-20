Morire mentre si svolge il proprio lavoro, convinti sia una normale trasferta. È la sorte inaccettabile di Raffaele Marianella, l’autista di 65 anni morto ieri sera durante l’assalto del bus del Pistoia Basket da parte dei tifosi del Rieti.

Gli ultras avrebbe lanciato due mattoni contro il mezzo, colpendo a morte il 65enne.

La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario contro ignoti. Nella notte sono state ascoltate 10 persone, e sulla vicenda indaga anche la Digos.

Come riportato da ANSA, nell’assalto sarebbero coinvolti alcuni tifosi della Curva Terminillo, che già in passato aveva creato diversi problemi con le tifoserie avversarie.

Foto del nostro partner QN