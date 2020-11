Bus con 10 migranti precipita in una scarpata sulla Ss 197: ci sono feriti gravi

Grave incidente stradale sulla Ss 197 tra Gesturi e Nuraminis. Un bus privato con a bordo dieci migranti è infatti uscito fuori strada: gli stranieri dovevano raggiungere il porto di Cagliari per essere trasferiti, e avevano appena lasciato il Cas di Aritzo. Nei tornanti della Statale, il pullman si è rovesciato, finendo in una scarpata. Tutti i passeggeri sono feriti, alcuni in modo grave. Sul posto stanno intervenendo cinque ambulanze del 118, un elicottero dell’elisoccorso e i carabinieri delle stazioni di Gesturi, Barumini, Villanovafranca e il Norm di Isili.