Bruciano le campagne di Burcei e Bonorva, si alzano in volo gli elicotteri della Forestale

Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Villasalto sta intervenendo su un incendio in agro del comune di Burcei, in località Is Canargius.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Campu Omu

E un secondo elicottero del Corpo forestale, proveniente stavolta dalla base di Anela, sta intervenendo su un incendio in agro del comune di Bonorva, in località Madruncula.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Bonorva.

Foto di repertorio