Bruciano l’alt a Cagliari, due giovani denunciati dopo un folle inseguimento tra il terrore dei passanti

La folle corsa tra le vie centrali di Cagliari, da viale Diaz sino a via Olbia, passando per via San Lucifero. Protagonisti del pomeriggio di follia due giovani di Pirri, S.T., 24enne con vari precedenti penali, alla guida senza patente della Lancia Y, e un 26enne, C.,M., risultato agli arresti domiciliari per reati di droga ma col permesso di uscire al momento del fermo. I due non si sono fermati all’alt della Municipale e hanno dato vita a un lungo inseguimento, tra il terrore di altri automobilisti e passanti. Dopo un lungo e rischioso inseguimento, tutta la vicenda si è conclusa senza feriti. Il ventiseienne è stato bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo una colluttazione con gli agenti. Il 24enne si è presentato nella caserma di via Crespellani poche ore dopo, anche lui è stato denunciato per guida senza patente. L’auto non era assicurata ed era sottoposta a fermo amministrativo.