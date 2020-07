E’ scoppiato un incendio nella cattedrale di Nantes, nel Nord-Ovest della Francia. Lo hanno reso noto i pompieri. “L’incendio non è sotto controllo, è in corso. E’ un grande incendio”, hanno spiegato i vigile del fuoco, che hanno ricevuto la chiamata alle 7.44. Sul posto sono in sessanta.

Leggi su https://www.agi.it/estero/news/2020-07-18/francia-incendio-in-corso-alla-cattedrale-di-nantes-9188842/