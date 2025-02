Un intervento davvero unico effettuato al Brotzu di Cagliari su una donna di 56 anni. L’equipe di Ginecologia Oncologica del professor Macciò le ha asportato una recidiva di un sarcoma uterino di circa 3 chili e della grandezza di 30 centimetri per 20. L’intervento , effettuato lo scorso 10 febbraio, si è dimostrato particolarmente complesso non solo per l’exeresi a cui la donna era già stata sottoposta e che non avevo risolto completamente il problema, ma per l’estensione della massa stessa, che occupava tutto l’addome fino ai muscoli retti.

“Attraverso questo complesso intervento chirurgico, atipico ed inusuale – ha spiegato il professor Macciò – siamo riusciti ad asportare completamente la massa. Si è trattato di un intervento molto delicato, durato circa 10 ore, che è stato possibile grazie a un grande e coordinato lavoro di squadra che caratterizza l’Arnas, Brotzu ed ha visto coinvolti i colleghi della ginecologia oncologica, gli anestesisti e gli infermieri, che anche in questa occasione hanno dimostrato anche un elevato e profondo senso di umanità”.