Così come te ne sei andato, in silenzio, senza chiedere niente a nessuno, possa questo silenzio essere così assordante da non farci mai dimenticare il tuo sorriso, la tua risata e il tuo essere sempre solare con chiunque ti capitasse davanti, da alleviare questo dolore della tua prematura, improvvisa e ingiusta scomparsa

È mancato



Danilo Cancedda

Ne danno il triste annuncio I genitori, il fratello e la sorella, tutti gli zii e tutti i cugini. Asia e Federica, gli unici amori veri della sua vita.

I funerali avranno luogo venerdì 21 febbraio alle ore 12 nella Parrocchia Vergine della Salute, Poetto.

O.F. Agostino Meloni

Via Tuveri 10 Cagliari tel. 070487397