Brigata Sassari e Avis: generosità da record nella caserma Monfenera

Una nutrita schiera di militari del 151° reggimento fanteria della Brigata “Sassari” ha risposto positivamente all’invito per la raccolta di sangue organizzata dalla sezione provinciale dell’Avis di Cagliari.

Un’autoemoteca dell’associazione ha stazionato all’interno della caserma “Monfenera” dove la risposta dei militari non si è fatta attendere. La stragrande maggioranza dei “sassarini”, infatti, ha dichiarato di voler diventare donatore periodico.

Sono anni ormai che l’Avis collabora con l’Esercito – e in Sardegna con la Brigata “Sassari” – per promuovere la cultura della donazione, a conferma del solido legame che unisce i “Dimonios” alla comunità del territorio e specialmente a favore di chi soffre e aspetta la donazione di sangue come linfa vitale. Sentimenti di gratitudine e riconoscenza sono stati espressi dal personale medico e sanitario dell’Avis al colonnello Stefano Fanì, comandante del 151° reggimento.