Tragedia a Trasacco, in provincia dell’Aquila. Un bracciante di origine marocchina di 36 anni, Hamid Essali, è stato travolto e ucciso con il trattore da un connazionale dopo una violenta lite.

I fatti risalgono a questa mattina alle 5 in un’azienda agricola della zona. La vittima è morta sul colpo, mentre l’omicida si trova in ospedale ad Avezzano accusato di omicidio volontario. Non si conoscono i retroscena che hanno portano al delitto e sulla vicenda indagano i carabinieri.