Finalmente c’è una buona notizia sul fronte botulino. Dopo l’intossicazione in uno stand di cibo messicano alla Fiesta Latina di Monserrato costata la vita alla 38enne Roberta Pitzalis, il bambino di 11 anni trasferito d’urgenza al Gemelli di Roma e sottoposto a tracheostomia per consentirgli di respirare, sta meglio. E’ vigile, interagisce, ha ripreso conoscenza e inizierà la terapia di riabilitazione. Dopo giorni di angoscia e paura la famiglia può dunque tirare un sospiro di sollievo: il piccolo ha superato la fase più critica e ha potuto finalmente riabbracciare i suoi genitori.

Prosegue intanto l’inchiesta per accertare le responsabilità di chi, con la cattiva conservazione dei cibi come accertato durante il blitz dei nas, ha trasformato la festa in incubo.