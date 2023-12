Botti a Cagliari, la polizia rafforza i controlli: “Occhio alle cipolle e alle bombe di Maradona”

Le cipolle e le bombe di Maradona restano i due petardi più pericolosi che si possano trovare in giro, anche a Cagliari, in vista dei festeggiamenti del Capodanno. E la polizia sceglie, ancora una volta, la strada principale dell’informazione per prevenire feriti o, peggio ancora, morti. A fornire tutte le informazioni utili ci ha pensato Marco Mele, a capo della squadra degli artificieri della polizia: “Ogni botto ha un’etichetta con tutte le istruzioni, una volta che sono accesi non vanno più ripresi in mano. In particolare, le cipolle fanno molto fumo prima dell’esplosione”. Per artifizi pirotecnici come le fontane, ma non solo, occorre avere un brevetto o una licenza specifica per acquistarli e, successivamente, maneggiarli. Il dirigente Massimo Imbimbo ha confermato che “i controlli saranno rafforzati, in vista dei festeggiamenti di fine anno”. Le zone tenute maggiormente sotto controllo saranno, come da tradizione, il centro storico e, visto il concertone di Marco Mengoni, l’area attorno alla Fiera.