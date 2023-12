Cagliari, stop ai lavori sino a Capodanno: cantieri bloccati da via Dante a viale Trieste

Stop ai lavori a Cagliari sino, almeno, a Capodanno. In un ultimo giovedì dell’anno col classico traffico da giorno feriale, basta uno sguardo per notare che gli operai sono spariti. Da via Dante, sicuramente, dove mancano ancora alcune porzioni di strada da ultimare. Stesso discorso, forse anche più ampio, per quanto riguarda i lavori nella metro di piazza Repubblica: i convogli torneranno a viaggiare non prima di marzo, salvo ulteriori intoppi, e l’azienda che si è aggiudicata i lavori per conto dell’Arst ha spento ruspe e martelli pneumatici: cantiere deserto sino alla zona dei campi dell’Ossigeno, quella che da cronoprogramma dovrebbe essere la seconda area a riaprire, con la nuova fermata che si chiamerà San Saturnino. Un break sicuramente già prefissato e che, incrociando le dita, non dovrebbe portare a nessun ulteriore slittamento dei cantieri che, da mesi, sono aperti in molti punti della città.

Nel nuovo viale Trieste, dove ieri un’anziana è stata soccorsa “a piedi” dall’equipe di un’ambulanza del 118 che non è potuta arrivare sino al punto esatto dove la malcapitata era scivolata, stesso discorso. Qualche commerciante racconta a Casteddu Online che gli operai ritorneranno dopo le feste, probabilmente quelle dell’anno nuovo. Marciapiedi riaperti, non si può dire lo stesso per la porzione del viale dedicata a auto, moto e pullman. I blocchi biancorossi e la recinzione davanti a piazza del Carmine impediscono il passaggio delle marmitte.