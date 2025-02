Ricettazione, maltrattamenti in famiglia, minacce e resistenza a pubblico ufficiale: un 36enne di Mandas dovrà scontare una pena di 4 anni, 5 mesi e 25 giorni di reclusione. L’uomo, arrestato questa mattina dai carabinieri della stazione di Mandas, nel sud Sardegna, con il supporto delle stazioni di San Basilio e Siurgus Donigala, è stato rintracciato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Cagliari. Nel corso degli anni, il 36enne è stato protagonista di numerosi episodi di violenza, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, portandolo a tre distinti arresti nel triennio scorso. A queste accuse si aggiungono ripetuti episodi di maltrattamenti nei confronti della compagna convivente, costretta a rifugiarsi in casa della madre, e una violazione di un provvedimento di obbligo di dimora nel comune di Mandas. Le condanne in essere si riferiscono anche a una denuncia per ricettazione risalente al 2013, e ad altri arresti per resistenza e minacce a pubblico ufficiale nel 2021 e nel 2022. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito in carcere a Uta per l’espiazione della pena.