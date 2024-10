Botte, minacce e maltrattamenti alla madre nonostante i divieti: 29enne di Monserrato finisce in carcere

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

E’ finito in carcere il 29enne di Monserrato che nonostante divieti e restrizioni continuava a molestare e maltrattare la madre. Disoccupato e senza fissa dimora, è finito a Uta in esecuzione di un’ordinanza emessa dal tribunale di Cagliari che ha disposto il suo immediato trasferimento in carcere per violazione delle misure cautelari connesse al reato di maltrattamenti in famiglia.

L’ordinanza è stata emessa a seguito di una serie di eventi che hanno avuto inizio lo scorso anno. Già il 25 ottobre 2023, il Tribunale aveva imposto al giovane una misura cautelare che gli vietava di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla madre, a causa delle ripetute condotte vessatorie e dei maltrattamenti che avrebbe inflitto alla donna. Nonostante questo provvedimento, il 16 settembre 2024, l’uomo era stato arrestato in flagranza di reato, sorpreso all’interno dell’abitazione della madre a Monserrato in violazione del divieto di avvicinamento stabilito dal tribunale.

Vista la pervicacia del 29enne e la gravità delle sue ripetute violazioni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ha richiesto e ottenuto un’ordinanza che revoca il divieto di avvicinamento e dispone la sua immediata detenzione in carcere. L’uomo è stato quindi trasferito a Uta, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori provvedimenti.

Questo provvedimento ribadisce l’importanza di garantire la sicurezza delle vittime di maltrattamenti e di assicurare che le misure cautelari vengano rispettate, soprattutto nei casi di recidiva.