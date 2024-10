Tenta di uccidere la moglie davanti al supermercato e poi si toglie la vita: tragedia a San Severo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un femminicidio sfiorato, quello accaduto questa mattina davanti ad un supermercato di San Severo, in provincia di Foggia. Mario Furio, ex agente di polizia penitenziaria in pensione di 59 anni, ha sparato alla moglie, Celeste Palmieri, 56, nel parcheggio di un Eurospin della città. Poi, ha rivolto l’arma contro se stesso. Stando alle prime informazioni, l’uomo era stato denunciato per stalking pochi giorni fa e aveva il divieto di avvicinamento alla donna, ma come dichiarato dall’assessore alle politiche sociali del comune di San Severo, Bruno Savino, la 56 enne aveva rifiutato il trasferimento in un luogo protetto: “La donna ai primi di ottobre aveva incontrato alcune operatrici dei servizi sociali ma aveva rifiutato la possibilità di trasferirsi in un posto più sicuro con i figli minori”.

La 56enne, colpita alla testa, si è accasciata a terra davanti agli occhi attoniti dei numerosi testimoni clienti dell’attività commerciale, che hanno subito allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. Al momento, la donna è ricoverata al Policlinico Riuniti di Foggia in serie condizioni ma non si conoscono ulteriori dettagli. È morto invece sul colpo il 59enne, al quale i sanitari non hanno potuto prestare alcun soccorso.