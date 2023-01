Boris Radunovic, il portiere aiuta i tifosi del Sinis con l’auto in panne: un bel gesto tutto rossoblù. Il portiere del Cagliari nell’episodio raccontato dalla pagina Fb Cagliari Fan Club: “La partita è terminata da qualche ora.I tifosi del Cagliari Fan Club Sinis-Baratili San Pietro, arrivati allo stadio in pulmino come loro solito, hanno appena finito di mangiare e bere qualcosa prima di intraprendere il viaggio di ritorno.

L’autista prova a mettere in moto il pulmino e non parte. La batteria è scarica! In zona non c’è nessuno al quale chiedere di fare ponte per far ripartire l’auto. La situazione è parecchio complicata.