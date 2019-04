Bonus eccellenze: più di 200 i laureati possibili beneficiari a Cagliari

Al momento sono 63 i laureati magistrali e 140 i dottori di ricerca dell’Università degli Studi di Cagliari che potrebbero essere beneficiari del “Bonus eccellenze” istituito dallo Stato italiano con la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145): si tratta di una misura finalizzata a facilitare l’inserimento lavorativo dei laureati eccellenti in uscita da percorsi universitari magistrali o dottorati di ricerca.

Più nel dettaglio, ai datori di lavoro privati che – nel 2019 – assumono giovani in possesso di laurea magistrale o di un dottorato di ricerca che si siano distinti nel loro percorso di studio, è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8mila euro per ogni assunzione effettuata.

I requisiti che i laureati e i dottori di ricerca devono possedere secondo la norma sono i seguenti: laurea magistrale conseguita nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, prima del compimento del trentesimo anno di età, entro la durata legale del corso di studi, con votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, oppure dottorato di ricerca conseguito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età.

L’Università di Cagliari sta informando gli interessati e dando comunicazione della misura alle associazioni di categoria, in modo da favorire la valutazione dell’opportunità da parte delle aziende.