Tettoie con impianti fotovoltaici, maggiore altezza dei solai e larghezza delle scale: novità a Monserrato

Nuovi moduli in arrivo per i cittadini monserratini che potranno disporre di norme più agevoli e meno severe per quanto riguarda l’adeguamento delle abitazioni. Dopo l’ok da parte del consiglio comunale ad aprile, mancava solo la firma da parte dei componenti regionali che è arrivata qualche giorno fa. “Noi avevamo già valutato la possibilità per i parcheggi nel centro matrice e in quello storico, con la variante di utilizzare delle pergole sopra le quali allestire il fotovoltaico, che secondo le vecchie Norme Tecniche di attuazione, del PRG, erano vietati. Quindi abbiamo permesso che la realizzazione delle stesse, per tutti nel centro storico e centro matrice e inoltre anche nei Condomini, si potranno realizzare questi parcheggi con pergole anche per singolo condomino, senza dover essere una scelta di tutti i condomini. Ora abbiamo il parere positivo anche da parte della RAS, è un risultato molto importante come le misure modificate che rientrano nello specifico interesse dei nostri cittadini. Queste modifiche saranno operative già da oggi. È un ulteriore obiettivo raggiunto che si aggiungera’ orami alla chiusura anche del PUC, che pensiamo di portare in Consiglio Comunale entro Giugno” spiega il sindaco Tomaso Locci.