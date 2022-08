Bomba d’acqua a Cagliari, ristorante sommerso dai liquami: “Tombini mai puliti a Sant’Avendrace”

I danni del maltempo che si è abbattuto anche su Cagliari sono più numerosi di quanto previsto da chi ha deciso di classificare l’allerta come gialla, cioè con il rischio più basso. Nel rione di Sant’Avendrace, in via Santa Gilla, il ristorante di Tony Frau è stato sommerso dai liquami. Acqua, tanta acqua arrivata dalle fogne, che non hanno retto per l’ennesima volta. E i danni sono ingenti: “Due frigoriferi rotti, da buttare, e cinquanta clienti persi in un colpo solo. Qui, situazioni simili, capitano ogni volta che piove più del previsto perché non vengono mai puliti, o quasi, i tombini”, tuona Frau. Il ristoratore ha lasciato il personale a casa e sta ancora terminando la conta dei danni. Tutto il pavimento è sommerso dall’acqua, tutt’altro che limpida, e anche dal fango.

“Non so quando potrò riaprire, se i danni non saranno molto elevati potrò solo tra un paio di giorni. Ma, intanto, non potrò lavorare a pranzo e a cena sino a quando non avrò rimesso tutto in ordine e ripulito la sala e la cucina”.