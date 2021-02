Bollette pazze, Elisabetta Soddu a Radio Casteddu: “Perché devo pagare due volte”?

Bollette pazze, Elisabetta Soddu, 56 anni di Pirri, una doppia bolletta decisamente scioccante perché “ho già pagato”. A Radio CASTEDDU spiega la sua odissea che riguardano Abbanoa e Tari. “1365,88 è arrivata da Abbanoa riferita al 2015, ma io ho le bollette pagate sino ad aprile 2021, ho ricevuto la stessa bolletta due volte e perché la devo nuovamente pagare? Sono andata nell’ufficio di Viale Trento con l’assistente sociale. A novembre mi hanno anche prelevato il contatore senza avvisarmi e sono rimasta 3 giorni senza acqua. Mi sono aggiustata a lavarmi con salviette e con dei secchi. Ho inviato anche delle mail ma non mi hanno risposto e mi auguro che arrivino delle risposte ma non solo per me, anche per tutti quelli che sono in difficoltà.

Stessa cosa è accaduta per la Tari riferita all’anno 2020: 403 euro e l’ho già pagata”.

