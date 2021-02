Oltre 2 mila stomizzati in Sardegna: “Siamo disabili invisibili, vivere con la sacchetta non è facile”

I malati stomizzati riuniti in una associazione regionale, “non è semplice vivere con una sacchetta”. Ai microfoni di Radio Casteddu Lorena Porceddu, 42 anni, di Sestu e presidentessa della neo associazione A. I. STOM, costituita pochi giorni fa.

“È una disabilità invisibile, siamo portatori di un sacchetto che per varie tipologie, per varie malattie, c’è stato consigliato e allora abbiamo fatto questo intervento. A. I. STOM è un’associazione a livello regionale, in Italia sono 70 mila e in Sardegna 2500. Chiediamo una proposta legge regionale che tuteli maggiormente noi che stiamo stomizzati, abbiamo bisogno di avere come tutti i disabili un riconoscimento. Inoltre abbiamo bisogno di una proposta legge per aiutare le persone stomizzate, come me. La seconda è l’attuazione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale che manca un po’”.

