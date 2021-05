Blocco degli sfratti legato al covid, Simona Orrù di Assemini racconta la sua odissea

Blocco degli sfratti legato al covid: Simona Orrù di Assemini sta cercando di rientrare in possesso della sua abitazione.

A Radio CASTEDDU racconta la sua odissea: “Lo sfratto esecutivo risale ad aprile 2020, ma l’inquilino non mi paga da un anno prima che iniziasse la pandemia. Da poco è stato prolungato fino al 30 giugno, è la terza proroga e la nostra paura è che arrivi un’ulteriore proroga: siamo esasperati, non se ne può più.

Ieri una delegazione è stata accolta dal vice prefetto che ha ascoltato quello che avevamo da dire, abbiamo presentato la situazione cioè che abbiamo paura di questa ulteriore proroga e che siamo disperati, che non ce la facciamo e le nostre richieste verranno riportate a Roma.

Io ho le tasse da pagare che sono di circa 1200 euro all’anno, non percepisco nessun affitto e quindi lavoro, faccio le pulizie, e cerco di pagarmi il mutuo della casa dove vivo. Non posso più fare affidamento sull’affitto come pensavo. Nel mio caso non si parla di una persona che ha avuto problemi a causa del covid, tra l’altro è venuto fuori che è una persona recidiva, insomma che vive di questo. Ho tentato anche di intraprendere la strada del dialogo più volte con l’inquilina, ma non sono stata ascoltata anche perché lei sapeva dal principio che non avrebbe pagato gli affitti, perché quando è entrata da me aveva detto che era una persona che lavorava e invece al giudice ha detto che non lavorava dal 2015. Adesso percepisce il reddito di cittadinanza e va avanti così, vive gratis a casa mia ed è una donna da sola, che non ha vincoli.

Attualmente dagli affitti ho una perdita di 13 mila euro più le spese legali che sono di circa 2500 euro.

Io chiedo prima di tutto che non ci sia un ulteriore blocco degli sfratti perché ci sta devastando, non è più possibile, e poi che venga cambiata anche la legge perché sono tempi troppo lunghi per uno sfratto. Io sarò una di quelle persone che non affitterà più se non ha le giuste garanzie”.