Monserrato: Francesca Congiu a Radio CASTEDDU su vaccini, strade e parcheggi

Monserrato – Vaccini, strade e parcheggi.

Francesca Congiu, consigliera di minoranza di Monserrato, a Radio CASTEDDU: “C’è quasi il terrore di ritornare a vivere anche dopo tutto ciò che è successo riguardo i vaccini: c’è stato un po’ di terrorismo, anche mediatico, le persone hanno iniziato ad avere paura per le notizie contrastanti. Abbiamo presentato un’interpellanza, io come seconda firmataria, con la quale abbiamo chiesto un hub anche a Monserrato. Quartu e anche altri comuni hanno fatto un centro e noi dobbiamo lavorare soprattutto sul numero dei vaccinati: dobbiamo battere il tempo con il numero delle persone vaccinate. L’interpellanza non è ancora stata discussa in consiglio ma siamo molto fiduciosi e speriamo che il nostro sindaco accolga questa nostra richiesta e risolva anche il problema delle strade e dei marciapiedi. Sono stati presi molti impegni precisi e ora bisogna intervenire su tante cose e non citare le precise amministrazioni”.

“Sicuramente verranno concesse le piazze ai ristoratori ma il problema dei parcheggi c’è sempre stato a Monserrato, in centro storico soprattutto. Il problema non si risolve magari mandando i vigili a multare, perché le persone poi non si fermano più in un bar o per 10 minuti in una piccola bottega: devono essere creati i parcheggi anche nel centro storico. Noi siamo d’accordissimo e sotto scriviamo tutto ciò che può aiutare i commercianti, i ristoratori ma vorremmo meno proclami e più fatti.

Abbiamo chiesto al sindaco di fare degli incontri con le associazioni, i professionisti per ascoltare le esigenze e le eventuali proposte.

Anche in questo caso abbiamo presentato un’interpellanza per effettuare degli incontri programmati, con un tavolo tecnico tra maggioranza, minoranza, uffici tecnici e polizia municipale perché solo così si può venire a trovare una vera e propria soluzione”.