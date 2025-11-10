Blatte in ospedale, al Sirai di Carbonia sono stati filmati gli animali in un locale del nosocomio: il video diventa virale.

È stato pubblicato dalla pagina social Welcome to Sardegnas e i blattoidei sono ben visibili, uno in particolar modo, mentre si arrampica nel muro. A poca distanza dalle zampe, un lettino e apparecchiature mediche.

La stanza in questione non sembra ospitare alcun paziente, lascia però l’amaro in bocca notare lo scarafaggio dove proprio non dovrebbe stare, ossia all’interno di un ospedale.