Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 11 Novembre Dopo una giornata molto nuvolosa, faranno ingresso in serata correnti secche responsabili di un rapido rasserenamento. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà molto nuvolosa con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cielo sereno. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 14°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati e provenienti da Sudovest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con più ampie schiarite in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Sarà pertanto una giornata nuvolosa con ampie schiarite in serata e temperature che arriveranno a massime di 20°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba