Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 11 Novembre Dopo una giornata molto nuvolosa, faranno ingresso in serata correnti secche responsabili di un rapido rasserenamento. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà molto nuvolosa con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cielo sereno. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20 ° C e la minima di 1 4 °C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassar i la giornat a sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 9 °C e la minima di 1 2 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Sud ovest per tutta la giornata. A Oristan o la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con più ampie schiarite in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20 ° C e la minima di 1 2 ° C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est- Nordes t , al pomeriggio da Sudove st. Il m are sarà poco moss o . A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 7 ° C e la minima di 9 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ove st, al pomeriggio da Ovest-Sudovest . Sarà pertanto una giornata nuvolosa con ampie schiarite in serata e temper ature che arriveranno a massime di 20 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba