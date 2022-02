Blanco arriva in Sardegna: aprirà il Red Valley Festival

Ha scelto il messo più usato dai giovanissimi di tutto il mondo per annunciare l’arrivo in Sardegna, il prossimo agosto, mandando in delirio i fa. Blanco, vincitore insieme a Mahmood di Sanremo con la suggestiva “Brividi”, a quanto pare scritta in parte proprio in Sardegna (la mamma di Mahmood è di Orosei, dove trascorre le vacanze estive col figlio), in una storia su Instagram ha annunciato che sarà opsite del Red Valley Festival, evento musicale clou dell’estate sarda. Spostata da Arbatax in Ogliastra a Olbia, la quattro giorni di concerti dj set sarà aperta proprio dal giovanissimo cantante, che con l’annuncio ha mandato in visibilio i fan.

La notizia è stata poi confermata sui profili social dell’organizzazione che annuncia l’importante partecipazione. L’agenzia che organizza l’evento nei giorni scorsi aveva già annunciato i nomi di altri ospiti: Martin Garrix, il dj olandese tra i più affermati in assoluto che ha firmato l’inno degli ultimi europei di calcio in collaborazione con gli U2, e il duo composto da Dimitri Vegas e Like Mike, belgi, più volte classificati come dj numeri uno al mondo.