Atti sessuali sulle nipotine della compagna: chiesti 9 anni di carcere per un 61enne nuorese

E’ accusato di aver abusato, con atti sessuali, di due bambine, nipotine della sua compagna. L’uomo, un 61enne, ha sempre negato ogni responsabilità, ma ad inchiodarlo sono state le due bambine (una nel frattempo è diventata maggiorenne) che hanno sempre confermato le accuse, anche in due incidenti probatori. La sentenza è prevista per venerdì prossimo, 18 febbraio, in tribunale a Nuoro, dove oggi si è tenuta a porte chiuse l’arringa dell’avvocato Giuseppe Floris, legale dell’uomo. Il pubblico ministero Giorgio Bocciarelli ha chiesto la condanna a 9 anni di carcere, richiesta alla quale si sono associate le parti civili che tutelano le vittime e i genitori. L’imputato ha scelto di essere processato con il rito abbreviato, dunque la sua pena sarà ridotta di un terzo e riguarderà solo l’ultima violenza, consumata nel 2018, mentre il pm ha chiesto la prescrizione per i fatti precedenti.