Blackout e disagi, domani il centro di Cagliari resta senza elettricità e senza acqua

Un blackout, ma programmato, con l’obiettivo di migliorare la stabilità della rete elettrica e renderla più smart ovvero più tecnologicamente intelligente. Domani tantissime strade, e dunque abitazioni e attività commerciali del centro di Cagliari resteranno senza corrente elettrica. L’intervento di restyling sarà effettuato sulla cabina secondaria di Via Tristani ma coinvolgerà oltre la via Tristani alcune vie limitrofe come Via San Saturnino, via La Vega, Via Giardini, viale San Vincenzo e via Macomer. Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, inizieranno alle ore 9 e termineranno alle 16. Occhio a non usare gli ascensori per tutta la durata dei lavori. E soprattutto occhio a non commettere imprudenze facendo affidamento sull’assenza di elettricità che potrebbe essere riattivata da un momento all’altro.