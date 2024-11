Black Friday in Sardegna, Adiconsum segnala possibili raggiri e truffe online: occhio a queste trappole

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

In occasione del Black Friday Adiconsum Sardegna segnala in regione l’aumento di tentativi di truffe e raggiri online, e rivolge un appello ai consumatori sardi, invitandoli alla massima prudenza durante gli acquisti.

“In concomitanza con l’arrivo del Black Friday anche in Sardegna stanno aumentando i tentativi di truffe e raggiri che sfruttano la maggiore propensione dei cittadini a fare acquisti online – spiega il presidente Giorgio Vargiu – Una attenzione particolare va riservata al settore dei social network e delle app di messaggistica, dove vengono inviati messaggi privati su Instagram, Facebook, Telegram o Whatsapp che promettono sconti allettanti su prodotti tecnologici o capi di marca: messaggi contenenti link il cui vero scopo è carpire i dati bancari degli utenti per sottrarre soldi da carte o conti correnti”.

“Una impennata si registra poi nel fenomeno del “phishing”, ossia l’invio indiscriminato di mail finalizzate a rubare i dati sensibili dei cittadini, e in crescita sono anche i finti negozi online, ossia siti che offrono a prezzi scontatissimi prodotti hi-tech come telefonini o tablet, o capi di abbigliamento firmati, il cui fine è quello di farsi pagare merce che poi non verrà mai consegnata, poiché il sito stesso sarà cancellato non appena terminato il Black Friday” – prosegue Vargiu.

Per tale motivo Adiconsum Sardegna invita i cittadini sardi a prestare in questi giorni la massima attenzione, e diffonde una utile guida per fare acquisti sicuri ed evitare di incappare in truffe e raggiri:

– Non aprire link sospetti e diffidare da messaggi con sconti e promozioni ricevuti su mail, sms, e social network provenienti da soggetti sconosciuti

– Diffidare dagli sconti troppo elevati, da prezzi chiaramente fuori mercato, e da messaggi e siti che contengono errori di ortografia

– Attenzione ai siti fake che copiano nomi e loghi di marchi famosi, e acquistare solo da siti internet sicuri, che risultano protetti da sistemi di sicurezza riconoscibili dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo

– non fornire mai i propri dati personali per telefono o via e-mail

– evitare di fare acquisti su siti che non contengono le seguenti informazioni: nome dell’azienda, partita Iva, indirizzo fisico e numero di telefono

– in caso di dubbi, cercare il nome del venditore o dell’azienda sul web e verificare le recensioni di altri clienti

– per i pagamenti preferire carte prepagate o sistemi come Paypal, evitando di comunicare i dati della propria carta di credito

– lo sconto deve essere applicato sul prezzo più basso praticato dal venditore negli ultimi 30 giorni

– anche per gli acquisti effettuati durante il Black Friday si ha diritto al recesso, al reso e alla garanzia.