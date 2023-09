Bimbo in lotta dalla nascita contro una malattia rara a Selargius, la madre: “Aiutatemi a farlo curare”

Le difficoltà economiche? “Sono grandi, abbiamo bisogno del vostro aiuto”. Lo ammette e lo scrive anche pubblicamente una mamma di Selargius di 36 anni. Suo figlio ha da poco spento sei candeline sulla torta e, da quando è nato, lotta contro la sindrome di Bardet Biedl. Si tratta di una malattia rara che, se non tenuta sotto controllo o meglio ancora curata, porta a obesità, gravi problemi ai reni e il rischio di perdita della vista. Per le cure la famiglia è costretta a costose trasferte all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. I costi delle cure mediche, dei farmaci, delle terapie e della permanenza fuori dalla nostra città di residenza, Cagliari, sono molto elevati e abbiamo già affrontato tante spese per far fronte a questa situazione. In questo momento ci troviamo in grandi difficoltà economiche. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Qualsiasi donazione sarebbe molto apprezzata e contribuirà a garantire che Alan, il nostro piccolo guerriero, possa continuare a ricevere le cure di cui ha bisogno e a conservare il bellissimo sorriso che, nonostante tutto, ha dipinto ogni giorno sul suo dolce e piccolo viso”, così la madre.

Nella piattaforma Gofoundme ha aperto una raccolta fondi. Tetto massimo di mille euro, sinora ne sono stati raccolti meno della metà, trecento: https://gofund.me/e491478b