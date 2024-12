Una storia conclusasi nel migliore dei modi per un bimbo di due anni di Ercolano, in provincia di Napoli, e la sua famiglia. I protagonisti sono i marescialli Emily Cannata e Ludovico Mattei, che si sono trovati nel posto giusto al momento giusto. Cannata aveva appena concluso il suo turno quando ha visto un uomo di sua conoscenza con in braccio il piccolo che non respirava bene. La prima cosa che tentato di fare è stata la manovra di Heimlich credendo che il piccolo avesse qualcosa in gola, che però non è servita. In quel momento, il collega Mattei stava entrando in servizio e gli ha chiesto aiuto. Dopo aver chiamato i soccorsi del 118, i due marescialli hanno capito che non potevano perder tempo e hanno portato loro il piccolo all’ospedale Maresca di Torre del Greco, poi trasferito all’ospedale pediatrico ‘Santobono’ di Napoli. È stato grazie al loro tempestivo intervento che questa piccola vita è stata salvata. Infinita la gratitudine del papà, che li ha definiti “angeli”.