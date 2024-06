Bimbo di 10 anni cade in un pozzo artesiano e muore, viva la donna che ha provato a salvarlo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia accaduta oggi nella campagna di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. Un bimbo di 10 anni ed una donna di 54 (operatrice di una cooperativa per bimbi disabili) sono caduti in un pozzo artesiano di 15 metri pieno d’acqua per metà. Purtroppo per il piccolo non c’è stato nulla da fare, e sembra dalle prime notizie che proprio la donna sia caduta nel pozzo per aiutare il bambino. Il bimbo, diversamente abile, era in gita scolastica, un’escursione organizzata dall’Anffas. Inutili i tentativi da parte dell’ operatrice e dei vigili del fuoco per salvare il piccolo, ed è stata aperta un’inchiesta a carico di ignoti per omicidio colposo. Da capire, oltre alla dinamica esatta della tragedia, se il pozzo fosse regolarmente segnalato.