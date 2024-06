San Gavino Monreale, vasto incendio tra le campagne che collegano il centro abitato a Villacidro

San Gavino Monreale – Vasto incendio tra le campagne che collegano il centro abitato a quello di Villacidro, in azione un Super Puma impegnato nelle operazioni di spegnimento delle fiamme alimentate dal forte vento. Una colonna ben visibile anche da Sardara e Arbus quella che si innalza verso il cielo in questo pomeriggio di fine giugno: un rogo di vaste dimensioni che viene contrastato dal mezzo aereo della flotta regionale, la quale è in azione per almeno altri due roghi scoppiati a Nurri e Nuoro. Sul web si susseguono le immagini dell’ennesima ferita ai danni della natura, nella pagina social “Incendi meteo info Sardegna – Informa il mondo” che costantemente informa, in tempo reale, riguardo gli incendi in Sardegna, sono diversi i cittadini che hanno avvistato il rogo. A peggiorare la situazione è il forte vento che, dalla tarda mattinata, soffia imperterrito, alimentando, ancor più, l’intensità delle fiamme.