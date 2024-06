Cowboys, flash mob country e degustazioni al barbecue: tuffo nel far west a Villamassargia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’atmosfera è quella del vecchio west, coi saloon, i cowboys e il ritmo della musica country. Ma i sapori sono quelli tutti locali della “villamassargese”, il delizioso taglio di carne che sarà gustato al barbecue. Le nozze tra Usa e Sardegna si svolgeranno sabato 29 giugno alle 19, 30 tra piazza Pilar e i giardini dell’antica Casa Casula a Villamassargia, nell’ambito di un evento glamour, completamente gratuito, organizzato da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia titolari della società Oggi Sposi & Exclusive Wedding Events, regine dei matrimoni in Sardegna, e la Pro Loco di Villamassargia.

L’amministrazione comunale locale da tempo ha deciso di puntare sugli eventi a tema (attraverso il coinvolgimento di imprese, associazioni ed enti locali e una decisa attività di marketing turistico e culturale) per dare impulso alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio e vuole offrire esperienze sensoriali ed emozioni uniche e indimenticabili.

E così sabato regalerà un tuffo nel vecchio west degli Stati Uniti a tutti i partecipanti.

«Sperimentiamo una formula innovativa di promozione territoriale attraverso degli originali eventi a tema», spiega la sindaca Debora Porrà, «e il coinvolgimento attivo degli operatori economici, come in questo caso, del settore della carne. Come amministrazione investiamo su momenti che abbiano una concreta ricaduta soprattutto sulla promozione dei prodotti a km zero, per avvicinare i consumatori alla filiera territoriale».

Nei giardini dell’antica Casa Casula, tra cactus e balle di fieno, si aggireranno cowboys e cowgirls per far vivere ai presenti una giornata all’insegna del divertimento e della riscoperta dei sapori e dei profumi dei prodotti locali. Luci e musica texana con Roberto Nonnis e i Texardi Line Dance che inviteranno i partecipanti al flash mob e alle degustazioni al barbecue che avranno come protagonista la carne “villamassargese”. Previsti anche gli angoli fotografici e i cavalli e pony per i più piccoli.

«Ancora una volta», dichiarano Ghisoni e Murgia, «Villamassargia si presenta come la” Signora dai mille volti e dalle mille emozioni”, sempre più decisa a regalare esperienze indimenticabili e glamour e a rinnovare appuntamenti che oramai sono diventati un must e piacevole richiamo per tanti».

«Ancora una volta la cultura si rivela un grande alleato per la promozione delle realtà locale e delle sue eccellenze», aggiunge Sara Cambula, assessora al Turismo, «il suo potere divulgativo e di aggregazione la rende un linguaggio universale condiviso dalla comunità locale e dal turismo».

«Si tratta di un evento importante per la nostra comunità, che presenta un nuovo taglio di carne, appunto chiamata, la Villamassargese, della quale non tutti sono a conoscenza. Gli assaggi saranno accompagnati da musica e divertimento», conclude il presidente della Proloco Andrea Tocco.