Bimba di un anno deceduta al Brotzu, l’autopsia svela una polmonite

L’autopsia svolta questa mattina dalla dottoressa Paola Bianco dell’Anatomia Patologica e dal medico legale Roberto Demontis sembrerebbe non avere dubbi. La piccola di solo un anno deceduta al Brotzu sarebbe stata portata via dalle complicazioni di una polmonite. La bimba, originaria di Flumini, quando era arrivata al Brotzu nel pomeriggio di mercoledì era già in condizioni gravissime. I medici hanno tentato di rianimarla invano per 50 minuti, e sono stati proprio i vertiici dell’ospedale cagliaritano a chiedere di svolgere un riscontro diagnostico per chiarire le cause della morte della bimba. Dopo l’esame autoptico odierno, sono stati disposti ulteriori esami istologici per fugare ogni incertezza su questa tragedia.