Dramma questo pomeriggio a Loria, in provincia di Treviso. Un bambina di 18 mesi è rimasta incastrata nel tosaerba nel giardino di casa. Al momento non si conosce la precisa dinamica dell’incidente, sul quale stanno indagando le forze dell’ordine.

Come riferisce OggiTreviso la bimba è stata trasportata in elicottero all’ospedale Castelfranco Veneto e poi è stata trasferita insieme alla madre a Padova. La prognosi è riservata e le condizioni della piccola per ora restano gravi: è sotto stretta osservazione medica nel reparto di terapia intensiva neonatale.