Biglietti del Cagliari ottenuti per “miracolo”, promessa mantenuta: “Ho dato i soldi ai frati di Bonaria”

Promessa mantenuta: Gianluca Marcoccio ha versato l’intera somma dei due biglietti per la curva Nord per poter assistere a Cagliari-Bari ai frati di Bonaria: cinquanta euro, 25 a ticket, finiti nelle casse dei religiosi, “insieme ad altri cinquanta donati dalla società privata che ci ha fatto avere i biglietti”. Il piccolo Andrea ormai sorride continuamente e le lacrime per i biglietti introvabili sono solo un lontano e triste ricordo. Marcoccio, arrivato da Nettuno con il figlio per seguire da vicino la gara dei rossoblù, è stato subito accolto dai responsabili della basilica: “Sapevano della mia visita perchè l’hanno letto su Casteddu Online. Hanno ringraziato per l’offerta e si sono augurati che domani sera vinca la squadra migliore. Cioè, sicuramente per me, il nostro Cagliari”, prosegue.

Un lieto fine abbastanza inusuale, visto che al giorno d’oggi regnano menefreghismo e avarizia. Gianluca Marcoccio assisterà al match accanto a suo figlio, sperando di poter poi replicare una puntata allo stadio, in quel caso il San Nicola di Bari, domenica.