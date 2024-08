A Cagliari riapre la passeggiata di Su Siccu: “Solo pedoni, no a biciclette e monopattini”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La passeggiata della Marina Militare a Su Siccu, a Cagliari, riapre ufficialmente alla libera fruizione. Con una sobria cerimonia, il segretario generale dell’AdSP, Natale Ditel, ha inaugurato i rinnovati 520 metri del suggestivo percorso frontemare compreso tra il Molo Ichnusa e la pineta di Bonaria. U lotton intervento di radicale riqualificazione, quello avviato a fine 2023, per ripristinare il piano di calpestio danneggiato da un uso non sempre adeguato (come il transito con biciclette, monopattini e altri veicoli non consentiti) da parte degli avventori, ma anche, proprio per l’esposizione al mare e ai fenomeni corrosivi, per sanare o sostituire diverse parti della struttura portante.

Nel dettaglio, i lavori, affidati alla società Ecotekna Srl di Fonni per un importo di circa 1 milione e 730 mila euro, hanno riguardato la messa in pristino o, in alcuni casi, l’intera sostituzione delle barre d’acciaio che sorreggono il piano di calpestio ligneo e l’aggiunta di ulteriori rinforzi, sia nella struttura metallica che in quella di cemento armato; la risistemazione delle ringhiere, adeguate in altezza ai nuovi standard di sicurezza. Non ultima, appunto, la sostituzione dell’intera pavimentazione con nuovi listelli in legno “Massaranduba” maggiormente resistente alle sollecitazioni e all’azione corrosiva dell’ambiente circostante. Parte della vecchia pavimentazione in buono stato è, infine, stata recuperata e rilevata da una società sportiva.

Nuova passeggiata, dunque, ma stesse regole di utilizzo. In base alle disposizioni dell’ordinanza del novembre 2020, sarà interdetto il transito alle biciclette, ai monopattini e a qualsiasi altro mezzo su ruote a meno che lo stesso non venga condotto a mano. Via libera, invece, a pedoni, carrozzine, passeggini e sedie a rotelle. I contravventori saranno perseguiti ai sensi del Codice della strada o degli articoli previsti dal Codice della Navigazione.

“Oggi restituiamo finalmente alla libera fruizione da parte della comunità un rinnovato e pregiato tratto di lungomare di Cagliari – spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Mi sento in dovere di ringraziare tutta la cittadinanza per la paziente attesa, purtroppo dilatata dalle non poche difficoltà di approvvigionamento delle componentistiche in acciaio. Da questa mattina, però, si potrà finalmente godere a pieno di questa splendida passeggiata, certo che gli avventori sapranno essere più attenti e responsabili nell’utilizzo del bene, la cui riqualificazione, voglio ricordare, è costata non poco in termini economici e di impegno per la struttura dell’Ente”.