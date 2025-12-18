Chi passa da lì lo nota subito: qualcosa è cambiato. E parecchio.

Questo è un progetto iniziato e sbloccato nella passata consiliatura, che ha attraversato di tutto: il Covid, rallentamenti inevitabili, le complessità – giuste ma impegnative – di intervenire su un bene tutelato dalla Sovrintendenza. Ogni ostacolo sembrava definitivo.

Da quando sono in Consiglio è una delle priorità che ormai ho scritto in fronte.

Oggi, finalmente, si intravede il traguardo”. Lo scrive sui suoi social il consigliere di Alleanza Sardegna, Roberto Mura.