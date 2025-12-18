“I lavori al Bastione di Santa Caterina, proprio davanti all’istituto scolastico, hanno raggiunto uno stato di avanzamento davvero importante.
Chi passa da lì lo nota subito: qualcosa è cambiato. E parecchio.
Questo è un progetto iniziato e sbloccato nella passata consiliatura, che ha attraversato di tutto: il Covid, rallentamenti inevitabili, le complessità – giuste ma impegnative – di intervenire su un bene tutelato dalla Sovrintendenza. Ogni ostacolo sembrava definitivo.
Da quando sono in Consiglio è una delle priorità che ormai ho scritto in fronte.
Oggi, finalmente, si intravede il traguardo”. Lo scrive sui suoi social il consigliere di Alleanza Sardegna, Roberto Mura.
“I lavori non sono finiti ma vederli a questo punto da tanta fiducia, soprattutto perché parliamo di uno spazio che potrà restituire dignità a un luogo simbolico della città e sicurezza a un’area vissuta ogni giorno da studenti, famiglie, cittadini. Il percorso per giungere a una effettiva riqualificazione del Bastione è ancora lungo: persistono i problemi di accessibilità causati dai troppo frequenti malfunzionamenti degli ascensori e occorre intervenire in generale sulla sicurezza.
Ma dobbiamo comunque essere positivi e costruttivi: rivederlo aperto sarà una gioia per tutta la città”, conclude Mura.