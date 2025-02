Adiconsum Sardegna ha avviato una campagna informativa su tutta l’isola per aiutare i consumatori a risparmiare sulle bollette dell’elettricità. L’iniziativa mira a supportare soprattutto gli utenti vulnerabili, tra cui anziani over 75, persone con disabilità e famiglie in difficoltà economiche, in seguito alle nuove disposizioni introdotte dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera).

Come spiegato dal presidente di Adiconsum Sardegna, Giorgio Vargiu, l’Arera ha definito le procedure per consentire agli utenti vulnerabili di passare al nuovo “Servizio Tutele Graduali” (STG), introdotto a partire dal luglio 2024. Questo regime tariffario, valido fino a marzo 2027, prevede tariffe significativamente inferiori rispetto a quelle del Servizio Tutelato e del Mercato Libero, con un risparmio annuale medio di circa 113 euro rispetto al primo e almeno 190 euro rispetto al secondo.

Fino ad oggi, l’accesso alle Tutele Graduali era limitato agli utenti che non avevano scelto un operatore nel mercato libero o che non erano rimasti nel mercato tutelato. Tuttavia, grazie alle modifiche introdotte dal Ddl Concorrenza, anche gli utenti vulnerabili che avevano già un fornitore nel mercato libero potranno beneficiare delle nuove tariffe, purché completino la migrazione entro il 30 giugno 2025. Dopo questa data, non sarà più possibile passare al Servizio Tutele Graduali.

Adiconsum Sardegna ha deciso di mettere a disposizione dei consumatori i propri sportelli sul territorio, dove esperti qualificati forniranno supporto e informazioni dettagliate sulla procedura di migrazione.