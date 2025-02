Sulla statale 131 “Carlo Felice” è iniziata l’ultima fase dei lavori di costruzione dello svincolo di Paulilatino (all’altezza del km 120), in provincia di Oristano.

Anas ha completato la prima parte degli interventi con la realizzazione delle rampe di entrata e di uscita dalla statale lungo la carreggiata in direzione Sassari. Per consentire la prosecuzione degli interventi in sicurezza, le rampe saranno però aperte al traffico solo con la conclusione definitiva dei lavori.

La nuova fase delle lavorazioni, infatti, prevede la costruzione delle rampe corrispondenti lungo la carreggiata opposta. Permangono dunque i restringimenti, con traffico allestito a doppio senso nel tratto interessato dal cantiere.

I lavori fanno parte del piano di Anas per l’eliminazione degli svincoli a raso della statale 131 e comportano un investimento di circa 10 milioni di euro. Sono finalizzati all’innalzamento degli standard di sicurezza e comfort della principale arteria sarda. La conclusione è prevista entro l’estate del 2025.