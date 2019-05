Basket sardo in lutto, a 96 anni muore lo storico presidente della Dinamo Sassari Dino Milia

La Dinamo Banco di Sardegna piange la scomparsa dell’avvocato Dino Milia, storico presidente che per 33 stagioni ha guidato il club, portandolo dalla serie C sino all’A2. Molto più che un presidente, un uomo che ha dedicato la sua vita alla pallacanestro con una passione che ha voluto condividere e mettere a disposizione di tutta la comunità e del movimento, sempre con il suo stile concreto e combattivo. Nato a Lanusei, è stato avvocato e deputato della Repubblica per tredici anni. Una scomparsa che chocca l’interno mondo sportivo sardo.

“Alla famiglia Milia le più sentite condoglianze da parte della società, nell’indelebile ricordo di colui che ha contribuito a scrivere la storia e a far diventare grande la Dinamo Sassari”.