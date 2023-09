Barista morto a Cagliari, una grande festa in spiaggia per ricordarlo: “Era uno dei desideri di Marco”

La sua morte, avvenuta ad appena trentasei anni per colpa di un tumore, aveva sconvolto tutti, dai parenti più stretti ai tanti amici. Marco Pinna era un barista conosciuto a Cagliari e provincia: aveva lavorato alle Palmette, al Caffè degli Spiriti e al Flower Park. E gli amici, a tre mesi di distanza dalla sua scomparsa, hanno deciso di omaggiarlo con un memorial-party musicale a Solanas, nello stabilimento del Vanity Beach. Alla consolle si sono alternati vari deejay, tutti carichi e desiderosi di omaggiare Pinna nel migliore dei modi. E la serata, conclusa con i fuochi d’artificio, è stata un successo.

“Marco, quanta gente hai riunito in questa fantastica giornata dedicata a te, questo volevi e ci sei riuscito alla grande. Solo tu con il tuo carattere ci hai messo insieme”, scrive su Facebook uno dei tantissimi amici del barista. “Grazie a tutte le persone che hanno organizzato questo grande evento.